Зам главы Гостаможни Салыгин ушел в декрет

Для украинских чиновников настали тревожные времена - высшее руководство страны распорядилось изрядно сократить число управленцев, причем самого высокого уровня. Как сообщает газета "Дело", глава Государственной таможни Игорь Калетник, выполняя распоряжение Президента, подал представления на увольнение двух своих заместителей - Петра Онопенко и Василия Салыгина. Однако последний отказался подписать предупреждение об увольнении в связи с сокращением штатов и ушел в... декретный отпуск. "Мало того, что он отказался подписать бумагу, он еще и написал заявление на предоставление трехлетнего отпуска по уходу за ребенком", - сообщил источник издания в правительстве. Василию Салыгину 53 года. У него шестеро детей, самому младшему из которых - один год. "Формально он, конечно, имеет право уйти в декретный отпуск. Только у нас возникает вопрос: почему он решил воспользоваться им только перед увольнением и лишь спустя год после того, как у него в семье случилось пополнение", - отметили в отделе кадров Кабмина.