12-летняя дочь Снежаны Егоровой курит!

Звездный отпрыск и участница шоу "Украина слезам не верит" выкурила несколько сигарет ради искусства. На днях Саше Егоровой пришлось сниматься в небольшой сценке, в которой ей досталась роль светской львицы. В вечернем платье, перчатках, с собранными волосами самая младшая участница шоу кардинально преобразилась. На съемочной площадке она работала вместе с актером Александром Головиным из сериала "Кадеты", который учил девочку быть взрослой. По сюжету, светская львица сидит за столиком, пьет вино, курит и ведет беседу с парнем своей сестры, которого пытается вывести на чистую воду. Естественно, "курила" и "пила" 12-летняя Саша Егорова не по-настоящему: вместо вина в бокале был сок, а вместо сигарет - кинореквизит. - Саша внимательно слушала мои советы и старалась следовать им, - признался после съемок Александр Головин. - С ней было очень легко работать. Я думаю, она станет настоящей актрисой.