Сегодня назовут лауреата Нобелевской премии по литературе

Лауреата назовет постоянный секретарь Шведской академии, писатель и историк Петер Энглунд. В списке претендентов, который академия составляет в самом начале года, значится до 350 имен писателей и поэтов. К апрелю перечень сокращается до 15-20 человек, а к октябрю кандидатов остается пятерка. Из них-то академики и выбирают большинством голосов лауреата Нобелевской премии. Согласно правилам Нобелевского фонда, имена всех претендентов можно будет узнать лишь по истечении 50 лет. Шведская газета Дагенс Нюхетер, пытаясь предугадать лауреата этого года, замечает, что последние шесть лет премия доставалась европейским писателям, и теперь настало время для представителя другого региона. Кроме того, считает газета, пора отметить кого-нибудь из поэтов. Последний раз поэтическое творчество отмечалось в 1996 году, когда наградили польскую поэтессу Виславу Шимборску. Исходя из этих соображений, лауреатом-2010 мог бы стать сирийско-ливийский поэт Адонис (Adonis), поэт из Южной Кореи КоЮн (Ko Un), швед Томас Транстремер (Tomas Transtromer) или поляк Адам Загаевский (Adam Zagajewski). С высокими шансами Транстремера согласна и другая шведская газета, Свенска Дагбладет, однако она прочит награду скорее североамериканскому писателю. После серии телефонных экспресс-интервью с экспертами не только из Скандинавии, но и из более дальнего зарубежья, отдел культуры упомянутой газеты пришел к выводу, что фаворитами многих журналистов в этом году стали американец Филип Рот и канадка Элис Манро (Alice Munro). Еще одним перспективным кандидатом Свенска Дагбладет считает японца Харуки Мураками. Ранее британские букмекеры назвали фаворитов Нобелевской премии 2010 года по литературе. В списке лидирует Томас Транстремер. Напомним, что в 2009 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала немка румынского происхождения Герта Мюллер. Ее имя не фигурировало в числе фаворитов.