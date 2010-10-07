На Михаила Саакашвили подали в суд по правам человека

Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили требует отдать под суд президента Грузии Михаила Саакашвили. Как заявил политик, его партийные единомышленники уже направили соответствующее письмо в международный суд в Гааге. «Мы уже направили письмо в Гаагский суд по правам человека, где требуем осудить президента Грузии исходя из того, что он совершил преступление против человечества», - заявил Нателашвили. По его словам, «обвинения и факты преступлений Саакашвили действительно ужасны». «Это терроризм, массовые убийства, нападение на граждан, массовое уничтожение молодежи, проблема политзаключенных и их мучения», - утверждает Нателашвили. Лидер грузинских лейбористов выразил надежду, что «Гаагский международный суд примет справедливое решение в отношении Михаила Саакашвили». Иск лейбористов содержит обвинения против Михаила Саакашвили по нескольким эпизодам. Президенту инкриминируют «уничтожение семьи Апрасидзе во время спецоперации по аресту известного криминального авторитета Евгения Апрасидзе в Сванетии в мае 2005 года», «использование химического и акустического оружия» при разгоне демонстрации 7 ноября 2007 года, погром независимой телекомпании «Имеди» в ноябре 2007 года, а также «бомбардировку Цхинвали в ночь на 8 августа 2008 года». «Цхинвали - грузинский город, и все его жители были гражданами Грузии. Поэтому, отдав приказ о применении установок залпового огня «Град», Саакашвили совершил преступление»,- объяснил последний пункт обвинения политический секретарь лейбористов Георгий Гугава. Лейбористы рассчитывают, что получат решение прокурора через полгода. Оппозиция усиливает активность, подозревая Саакашвили в намерении остаться у власти и после ухода со своего поста. Первого октября грузинский парламент 125 голосами против четырех проголосовал во втором чтении за новую конституцию, превращающую Грузию из президентской республики в парламентскую с усилением полномочий премьер-министра. Оппозиция подозревает, что таким образом Михаил Саакашвили завершает операцию по продлению своего правления - ведь после 2013 года он должен будет покинуть пост президента. «Если прежде мы жили в суперпрезидентской республике, то по новой конституции Грузия превращается в республику суперпремьерскую. Вы не найдете в мире другую конституцию, в которой премьер столь всесилен, а парламент столь безвластен», - заявил член Республиканской партии Вахтанг Хмаладзе Сейчас президент подает противоречивые сигналы: если он даст понять, что намерен после 2013 года перейти на новый высокий пост, это лишь обозлит оппозицию еще сильнее, если же однозначно заявит, что уйдет на покой, то ослабит позиции своих сторонников. Поэтому, считает политолог Ника Имнаишвили, президент старается до поры до времени не раскрывать своих карт.