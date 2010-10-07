Знаменитые модницы Бекхэм и Маккартни продают свои наряды

Виктория Бекхэм, Стелла Маккартни, Гвен Стефани, Элизабет Херли, Сиенна Миллер и другие знаменитости выставили на аукцион свои наряды ради доброго дела. Таким образом знаменитые модницы решили поучаствовать в благотворительной акции по сбору средств для больных раком груди Royal Marsden Cancer Campaign. Виктория Бекхэм выставила на продажу серое платье-футляр из своей самой первой коллекции. Сиенна Миллер решила расстаться с белым комбинезоном бренда Twenty8Twelve, которым она занимается вместе со своей сестрой Саванной. Элизабет Херли продает розовый в белый горох купальник, а Гвен Стефани представила сразу два лота – леопардовый пиджак и черно-белый жакет.