Ляшко назвал фальшивкой видео о его сексе с "Борей"

Депутат от БЮТ считает фальшивкой видео, на котором он дает показания во время допроса в 1993 году. Об этом политик написал в своей статье на Украинской правде. «В борьбе со мной оппоненты опустились ниже пояса, и чувствуют они там достаточно комфортно», - пишет депутат. По его словам, это уже не первый случай, когда черные пиарщики фабрикуют фальшивки и раздувают так называемые сексуальные скандалы. «С помощью такого способа дискредитации, избранного против меня, они зря хотят выбить из колеи человека, который весомыми и убедительными аргументами отстаивает свою политическую позицию», - подчеркивает Ляшко. Именно поэтому, считает депутат, «и появляются фальшивки, подобные той, которая вчера разлезлась по Интернету». Благодаря техническому прогрессу сейчас все становится возможным, и "монтажники" творят чудеса, считает Ляшко. «Надеюсь, что их лица установит Генеральная прокуратура, куда я обратился с соответствующим заявлением», - пишет нардеп. «Я много лет в политике. Следовательно, имею толстую кожу и закаленный дух. Но не могу сказать, что легко пережил вчерашний день. Те, кто вылил эту грязь, получат от меня достойный ответ. Хотя к их методам - пересказывать факты, а тем более выдумки, кто с кем спит - опускаться не буду. Как по мне, то даже в канализации должны быть буйки, за которые заплывать нельзя », - пишет Ляшко. Относительно упоминаний о криминальном прошлом, то депутат сообщил, что решением Печерского районного суда Киева от 19 августа 2010 президента Украины Виктора Ющенко, который во время избирательной кампании утверждал о наличии трех судимостей у Ляшко, обязано опровергнуть эту недостоверную информацию.