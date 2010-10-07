В России покажут четвертую часть разгромного фильма о Лукашенко

8 октября российский телеканал НТВ покажет четвертую часть документального фильма Крестный батька о президенте Беларуси Александре Лукашенко. Как сообщает Lenta.ru, на сайте RuTube уже появился видеоанонс. В нем говорится, что фильм посвящен ответам на вопросы Как депутатский мандат спас Лукашенко от тюрьмы? и Кто инсценировал самоубийство журналиста Олега Бебенина?. Кроме того, в фильме Крестный батька. Последняя осень будут показаны "откровения бойца белорусского 'эскадрона смерти'". Напомним, летом этого года НТВ показал три части фильма Крестный батька, в которых содержалась резкая критика белорусского лидера. Лукашенко обвинялся в похищениях политических оппонентов и нежелании признать независимость Абхазии и Южной Осетии вопреки обещаниям.