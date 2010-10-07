Джастин Тимберлейк признался в своей застенчивости

Певец Джастин Тимберлейк признался немецким репортерам, что он не любитель шумных компаний, и что одной из основных его черт является застенчивость: "Я вообще-то довольно застенчивый и предпочитаю быть сам по себе, а также я не особо разговорчив. Я всегда был очень замкнутым. В моем родном городе ты что-то и значил, только если играл в футбол, но все, что меня интересовало - это музыка, так что я был аутсайдером. Остальные не считали меня крутым". Что касается любви и отношений, то музыкант, который сначала встречался с Камерон Диаз и Бритни Спирс, а теперь - с Джессикой Бил, ищет в них комфорта и доверия. "Внешность - вещь второстепенная. Я влюбляюсь в девушку, если у нее правильное мировосприятие ... Мне должно быть комфортно рядом с ней, и я должен ей доверять". Ему случалось остаться с разбитым сердцем, и теперь он относится к этому философски: "Не всегда я был счастлив, но это нормально, если ты любишь кого-то, ты должен быть в состоянии вытерпеть и боль".