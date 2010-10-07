Кучме дали орден за научные открытия

Экс-президента Леонид Кучма награжден Международной академией авторов научных открытий и изобретений. Об этом сообщает пресс-служба фонда Кучмы "Украина". Памятных дипломов и специального знака Кучма был удостоен в составе коллектива физиков, химиков, материаловедов за работы, которые проводились на протяжении нескольких десятилетий. "Исследование не имеют отношения к государственной и политической деятельности Леонида Кучмы, а относятся к его прошлой инженерно-конструкторской биографии, он участвовал в этой большой научной работе тогда, когда строил ракеты на КБ" Южный "и на знаменитом "Южмаше", - говорится в сообщении.