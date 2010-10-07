Меркель сказала, что думает о мусульманах

Канцлер Ангела Меркель разъяснила свою позицию по вопросу мусульманства и Германии, которое занимает все более важное место в общественном сознании страны. Она заявила, что если мусульмане хотят жить в Германии, они должны прежде всего уважать конституцию страны, а не законы шариата. После выступления президента Кристиана Вульфа, который назвал ислам частью Германии, канцлер решила продемонстрировать более жесткий подход к проблеме. Ее слова прозвучали прежде всего для товарищей по христианско-демократической партии, считающих Меркель и в еще большей степени Кристиана Вульфа слишком центристскими. Меркель подчеркнула высказывание Вульфа об "иудео-христианских корнях Германии". "Конечно, в Германии есть еще и мусульмане. Но важно, чтобы ценности ислама соответствовали нашей конституции" - , продолжила она. Меркель сказала, что Германия нуждается в "образованных и социально интегрированных имамах", и вновь вернулась к тому, что "немецкая культура зиждется на христианских и иудейских ценностях уже много веков, если не тысячелетий". После того, как книга Тило Сарацина сняла табу с темы несовместимости исламских и европейских ценностей и краха мультикультурного общества в Европе, немецким политикам приходится ежедневно высказывать свою позицию по вопросу мусульманской иммиграции в Германии.