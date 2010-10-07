Кинофестиваль "Молодость" в Киеве откроет Софи Марсо

Юбилейный 40-й Международный кинофестиваль "Молодость" стартует в Киеве 23 октября и продлится до 31 октября. Все конкурсные показы, рабочие пресс-конференции и внеконкурсные программы пройдут в культурном центре "Кинотеатр Киев" и кинотеатре "Жовтень". Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в Национальной опере имени Т. Г. Шевченко. Гостями церемонии закрытия станут режиссер Карен Шахназаров, актриса Людмила Гурченко и режиссер Владимир Меньшов. Фестиваль "Молодость" откроет картина "Картагена"/Cartagena (Франция), которую представят исполнители главных ролей – 43-летняя французская актриса Софи Марсо и ее жених – 53-летний актер Кристофер Ламберт. В программу полнометражных фильмов фестиваля вошли фильмы "Счастье мое" Сергея Лозницы (Украина-Германия-Нидерланды), "Звуки шума" Олы Симонссон и Йоханнеса Штерне Нильссена (Швеция-Франция), "Уличные дни" Левона Когуашвили (Грузия), "Другое небо" Дмитрия Мамулии (Россия) и другие ленты. Главное жюри Фестиваля возглавит режиссер Марк Каро (Франция), сообщает пресс-служба кинофестиваля "Молодость". В судейскую коллегию также вошли режиссер Райнер Фриммель (Австрия), продюсер Елена Яцура (Россия), художник Александр Ройтбурд (Украина). По итогам фестиваля жюри присудит гран-при за лучший фильм всей конкурсной программы - статуэтку "Скифский олень" и 10 тысяч долларов, призы за лучший полнометражный игровой фильм, за лучший короткометражный фильм и за лучший студенческий фильм в эквиваленте 2,5 тысяч долларов, а также приз имени Ива Мотана, вручающийся лучшему молодому актеру или актрисе, в размере одной тысячи евро. Кроме того, будут вручены приз зрительских симпатий, призы жюри Международной федерации кинопрессы и Международной федерации киноклубов. Также в рамках 40-го юбилейного МКФ "Молодость" предусмотрены награды "За вклад в развитие мирового киноискусства" выдающимся деятелям современного кино. Во время торжественного закрытия фестиваля 31 октября будет вручен приз "За развитие украинского киноискусства", учрежденный Международным благотворительным фондом "Украина 3000". Главной внеконкурсной программой юбилейного фестиваля станет "Ретроспектива 20+20", посвященная истории МКФ "Молодость". В нее вошли первый фильм Франсуа Озона "Виктор" (1993), фильм Александра Павловского "Счастливый Кукушкин" (1970), "Мария" Тома Тыквера (1993), "Катафалк" Валерия Тодоровского (1990), "Покажи мне любовь" Лукаса Мудиссона (1999) и другие киноленты. Вне конкурса также пройдут программы "Фестиваль фестивалей", "Французское кино сегодня", "Немецкий бульвар", "Новое российское кино", "Восточный экспресс", "Панорама украинского кино", "Art/Life". Ретроспективу Эрика Ромера представит известная французская актриса Мари-Кристин Барро. Зрителей также ждут "Скандинавская панорама", "Ретроспектива Пьера Этекса", фильмы французского режиссера Зигфрида с выступлением его музыкального коллектива, вечера "In Memorium", посвященные выдающимся деятелям кино. Традиционно в рамках Фестиваля будет работать Киевская мастерская талантов с мастер-классами ведущих кинопрофессионалов. Во второй раз состоится рынок ко-продукции BoatMeeting.