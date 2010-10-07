В чем секрет финансового успехаТины Канделаки?!

Популярная российская телеведущая Тина Канделаки поделилась секретом своего финансового процветания. «Люди иногда говорят, это же тоже интересно: какая там у вас машина или квартира? Да, у меня есть то, чего, возможно, нет у вас. Но если вы посмотрите, сколько я работаю, не уверена, что вы захотите столько работать. И я не жалуюсь, это мой свободный выбор. Люди отдыхают больше, имея в десять раз меньше, чем я. Я за весь год отдыхала пять дней. Вывозила детей за границу и была с ними. И я не летаю на уикэнды на отдых», - рассказала 34-летняя Тина Канделаки в интервью изданию Infox.ru. Она говорит, что никогда не была в большом бизнесе и не знает его подводных течений. Но в среднем бизнесе, при наличии желания и энергии, есть все возможности работать, уверена Тина Канделаки. «Я вчера отсюда ушла пол-одиннадцатого вечера. Поэтому я живу по-другому, поэтому у меня и заработок другой. А пришла в десять утра. Вот и ответ. И сегодня, наверное, уйду точно так же. Каждый может определить для себя, что он хочет. Если он хочет чего-то большего, чем стабильная зарплата и предопределенный прожиточный минимум… Можно ли сегодня в России через это перепрыгнуть? Я считаю, что можно. На том и стою», - заключила Тина Канделаки.