Нобелевскую премию по литературе отдали Марио Варгасу Льосе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2010 году стал перуанский прозаик, драматург, эссеист, политик Марио Варгас Льоса. 74-летнего писателя наградили с формулировкой «за детальное описание структуры власти и за яркое изображение восставшего, борющегося и потерпевшего поражение человека». Прозаик прославился уже в 1963 году дебютным романом «Город и псы»; среди других его книг – «Зеленый дом», «Щенки», «Разговор в соборе», «Война конца света». Последний роман Льосы, «Сон кельта», был опубликован в сентябре 2010 года. Варгас Льоса много переводился на русский язык. Его считают одним из ведущих латиноамериканских прозаиков XX века и ставят в один ряд с такими новаторами как Борхес, Гарсиа Маркес, Кортасар. Варгас Льоса в основном живет в Лондоне, однако каждый год старается посещать Перу, осмысление истории которого стало одной из главных тем писателя. Он много участвовал в политической жизни своей страны, а в 1990 году даже баллотировался в президенты Перу, отстаивая необходимость неолиберальных реформ. Льоса победил в первом туре, но затем уступил Альберт Фухимори. Имя лауреата было объявлено 7 октября в Стокгольме секретарем Нобелевского комитета Петером Энглундом. Когда Энглунд вышел к журналистам, помещение огласил крик по-русски: «Наконец-то!». Варгас Льоса не был в числе фаворитов Нобелевки-2010: первоначально им считался патриарх шведской поэзии Томас Транстремер. Затем рывок на первое место в букмекерской таблице совершил кенийский прозаик Нгуги Ва Тхионго, шансы которого до того составляли 75 к одному. Другим основным претендентом считался американец Кормак Маккарти, который в последние дни потеснил Тхионго с первого места в рейтинге.