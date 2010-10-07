Индийский миллиардер Лакшми Миттал угрожает Украине судом

Крупнейшее сталелитейное предприятие мира ArcelorMittal обратится в международные судебные инстанции, если Хозяйственный суд Киева удовлетворит иск Генпрокуратуры к компании. Об этом сообщает газета "Дело". Генпрокуратура требует от суда отменить постановление Фонда государственного имущества (ФГИ), согласно которому предприятию ArcelorMittal, крупнейшему иностранному инвестору страны, разрешалось продлить инвестиционные обязательства перед украинским заводом "Криворожсталь". ArcelorMittal приобрела предприятие, позднее переименованное в "АрселорМиттал Кривой рог" (АМКР), в 2005 году и должна была провести ряд работ по реконструкции, а также выполнить инвестиционные обязательства. Однако в 2008 году из-за финансового кризиса ArcelorMittal попросила у ФГИ отсрочки. Как отмечают юристы предприятия, ФГИ имела все полномочия и основания для выдачи разрешения на продление инвестиционных обязательств. Генпрокуратура, в свою очередь, требует отмены заключения и выполнения социальной части инвестиционного соглашения. Как сообщает "РБК-Украина", 27 сентября профсоюзный комитет АМКР заявил, что администрация завода не выполняет свои обязательства. В частности, работы по ремонту были профинансированы в первом полугодии 2010 года только на 30 процентов. Агентство отмечает, что техническая программа на текущий год чуть не сорвалась. По данным газеты "Дело", ArcelorMittal и АМКР не довольны тем, как продвигается судебный процесс. Как отмечают адвокаты ArcelorMittal, судья отклонил все их ходатайства. Кроме того, на первом слушании, состоявшемся 1 октября, новое заседание было назначено на 5 октября. По мнению акционеров "Криворожстали", столь короткие сроки "вызывают серьезные вопросы относительно намерений суда". "Криворожсталь" впервые была приватизирована в 2004 году и в ходе аукциона досталась "Инвестиционно-металлургическому союзу" украинского миллиардера Рината Ахметова. Однако в 2005 году суд признал приватизацию незаконной и был проведен повторный конкурс, который выиграл холдинг ArcelorMittal индийского миллиардера Лакшми Миттала.