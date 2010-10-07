Голим студенткам Путіна відповіли їхні скромніші колеги

Студентки факультету журналістики Московського державного університету імені Ломоносова знялися у фотосесії для календаря на 2011 рік, у якій розкритикували політику прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Таким чином вони відповіли на попередній календар своїх колег, які оголились для глави уряду РФ і виразили йому свою прихильність. В своєму ЖЖ одна зі студенток опублікувала календар "Володимир Володимирович, у нас є декілька запитань...". Студентки обурилися вчорашнім виходом еротичного календаря до дня народження Путіна, тому вирішили створити свій. На календарі зображені шість дівчат, котрі ставлять прем'єр-міністру Росії гострі політичні запитання. На фото кожна зі студенток заклеїла собі рота жовтою стрічкою. "Після виходу вчорашнього календаря, (посилання на який навіть давати огидно), компанія дівчат з журфаку МДУ ім. Ломоносова не могла не підготувати свою відповідь. У нас накопичилося декілька питань... Ми поставили їх. Календар раджу роздрукувати і повісити на стіну. Чесне ім'я факультету ми ганьбити не дамо», - написала у своєму ЖЖ студентка Єлизавета Меньщикова, яка взяла участь у створенні календаря.