Ярослав Качиньский будет бороться за место брата в истории

Брат-близнец погибшего президента Польши Ярослав Качиньский сделает все возможное, чтобы не оставить в политике ни нового президента Бронислава Коморовского, ни главу правительства Дональда Туска В качестве причины он называет «недозволительное отношение» к покойному брату Леху. Качиньский «превратил борьбу за место брата в истории в задачу всей своей жизни», пишет издание Sueddeutsche Zeitung (перевод inopressa.ru). Нынешний президент Польши спровоцировал гнев Ярослава Качиньского тем, что распорядился убрать деревянный крест с площади перед президентским дворцом. Католики-фундаменталисты собирались там после катастрофы, молясь за душу погибшего президента и моральное оздоровление Польши. Затем Коморовский позволил себе довольно грубые замечания по поводу неэффективной внешней политики своего предшественника. В планы Качиньского входит победа на парламентских выборах в 2011 году и должность премьера. Только сейчас поляки замечают, как потеря брата выбила из равновесия Ярослава Качиньского. «Ярослав Качиньский похудел и осунулся. Его лицо приобрело серый оттенок, а в уголках рта образовались глубокие борозды, отмечает издание. Раньше он представлял собой прямую противоположность брату Леху, производившему впечатление скорее скованного человека – он был сгустком энергии, талантливым оратором, воодушевлявшим целые залы». -------------------------------------------------------------------------------- Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находилась делегация из Польши, разбился под Смоленском 10 апреля. Трагедия унесла жизни 96 человек, в том числе президента республики и его супруги. Россия передала Польше копии записей черных ящиков с разбившегося самолета Качиньского 31 мая. В июле они были опубликованы на сайте МВД Польши. 19 августа Москва передала Варшаве 11 томов уголовного дела по расследованию катастрофы самолета Качиньского. В документах - копии свидетельств свидетелей, очевидцев полета президента Польши, протоколы осмотра места катастрофы, таблицы. Позже поляки выразили недовольство расследованием причин катастрофы Ту-154. Согласно результатам, опубликованным польской Gazeta Wyborcza, 56% респондентов отрицательно оценивают деятельность российской стороны в вопросе расследования причин трагедии, а 62% критикуют тот способ, которым российская сторона передает полякам информацию и материалы, касающиеся катастрофы. Непосредственно после катастрофы самолета польского президента под Смоленском настроения польского общества были иными.