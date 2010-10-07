Регионал обвинил облсовет в небрежности к памятнику Бандере

Львовскийrnобластной совет доныне не открыл расчетный счет, на который должныrnпоступать средства из областного бюджетаrnдля финансирования достройки памятникаrnСтепану Бандере и музея национально-освободительных движений.rnОб этом заявил губернатор Львовскойrnобласти Василий Горбаль, сообщили во Львовской ОГА. Функции заказчикаrnпо упомянутым объектам от управленияrnкапитального строительства Львовской ОГА были переданы в соответствующееrnкоммунальное предприятие Львовскогоrnоблсовета. «Коммунальноеrnпредприятие облсовета должно былоrnопределить подрядчиков на выполнениеrnработ, открыть счет в Главном управленииrnгосударственного казначейства воrnЛьвовской области и предоставить заявкиrnотносительно финансирования. Счет, наrnкоторый должны поступить средства неrnоткрыли доныне. Кроме этого, областнойrnсовет не подал в облгосадминистрациюrnзаявки относительно финансированияrnвышеуказанных объектов», - сообщил Горбаль. ПредседательrnЛьвовской ОГА отметил, что работыrnзапланированные в этом году по достройкеrnмемориала могут быть выполнены приrnусловии, что Львовский областной совет,коммунальное предприятие сделаютrnнеобходимые для этого действия. Напомним, вrnмарте 2009 года Львовский облсоветrnпредусмотрел 2 млн. грн. на продолжениеrnстроительства памятника Степану Бандереrnво Львове. 26 июня 2007 годаrnпредседатель Львовского областногоrnсовета Мирослав Сенык заявил, что кrnсбору полмиллиона гривен, необходимыхrnдля завершения первого этапа сооруженияrnпамятника Степану Бандере во Львове,rnдолжно было бы приобщиться населениеrnобласти.