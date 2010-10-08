Ахмадинеджад написал письмо Папе Римскому

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад направил Папе Римскому Бенедикту XVI письмо, в котором приветствовал позицию понтифика относительно недопустимости уничтожения книг Корана. Ахмадинежад подчеркнул, что постоянный диалог и взаимные контакты между представителями авраамических религий крайне необходимы в условиях современного мира для предотвращения конфликтов, передает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ. В конце своего письма глава Исламской республики молится о здоровье главы Ватикана и во благо всех его начинаний. Как сообщалось, 11 сентября двое христианских священников неподалеку от американского города Нешвилл сожгли по копии Корана у себя во дворе. Священная книга мусульман также подверглась осквернению в Нью-Йорке, где 11 сентября прошли траурные церемонии в память о жертвах терактов 2001 года. Папа Римский, а также другие мировые лидеры, резко раскритиковали акцию американских священников.