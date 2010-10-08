Засновник легендарного Kenzo приїде на львівський Fashion Week

Почесним гостем наступного Lviv Fashion Week стане відомий японський модельєр, засновник бренду Kenzo - Kenzo Takada. Про це ЗІКу повідомили організатори Lviv Fashion Week. Відомий у цілому світі японський модельєр, засновник бренду Kenzo, вперше відвідає Україну і Львів 29-31 жовтня 2010 в рамках проведення Львівського тижня моди. Прес-конференція з Kenzo Takada відбудеться в суботу, 30 жовтня 2010, об 11.00 у Леополіс-холі. Кензо Такада народився у 1937 р. в провінції Хіого в Японії. Одягом і модою почав захоплюватися дуже рано. Всупереч волі батьків, покинув навчання в університеті на факультеті англійської літератури і переїхав в Токіо, де підробляв підмайстром маляра і вступив до найстарішої японської школи модельєрів Bunka Gakuen, ставши одним із кращих студентів. Його роботи та перемоги в конкурсах привели до співпраці з мережею магазинів Sanai (розробка лінії жіночого одягу). Проте, незважаючи на те, що в Японії для Кензо все складалося доволі вдало, мрією дизайнера був Париж. У 1965 р. Кензо виїхав до Франції. Без роботи і грошей, не знаючи мови, Кензо провів свої перші нелегкі місяці в столиці Франції, відвідуючи основні покази того часу, зокрема Dior, Chanel, Cardin, Givenchy. Перший показ, який дизайнер спромігся організувати в 1970 р., відвідало лише 50 осіб. Використання простих конструкцій на основі кімоно, об`ємність, багатошаровість, широкі рукави, широкі плечі, життєстверджуючі кольори і поєднання найрізноманітніших візерунків - все це було новим і екзотичним для європейського модного погляду. Наступного після показу дня дизайнер відкрив свій бутік Jungle Jap, що швидко став наймоднішим місцем у Парижі й отримав схвальні відгуки на сторінках американського Vogue. Улюбленим мотивом японського дизайнера були квіти - в тканинах, одязі, аксесуарах. Пуп`янок квітки прикрашає флакон першого жіночого парфюма KenzodeKenzo (1988 р.), початкового в серії квіткових ароматів бренду. В 1993 р. компанія була продана концерну LVMH. В 1999 р. Кензо відійшов від керівництва власним брендом, влаштувавши грандіозний ретроспективний показ своєї творчості. Сьогодні креативним директором бренду Kenzo є Антоніо Маррас.