Пенелопа Круз показала округлившийся животик

Звезда, которая находится на пятом месяце беременности, долгое время скрывала свое интересное положение от прессы и поклонников под мешковатыми нарядами и длинными пальто. Однако, появившись в аэропорту Хитроу вчера, она гордо демонстрировала папарацци свой округлившийся животик. Напомним, что супруг актрисы Хавьер Бардем (Javier Bardem) недавно подтвердил слухи о беременности своей знаменитой жены, сообщив: «Это правда! Я очень счастлив». Это будет первый ребенок голливудской пары, которая сыграла свадьбу в июле этого года.