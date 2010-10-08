Путина поздравил с именинами его близкий друг Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина с Днем рождения, сообщили «proUA» в пресс-службе Кабинета министров. Азаров подчеркнул, что во многом благодаря усилиям Путина «украинско-российское сотрудничество, в том числе и в экономической сфере, день ото дня набирает силу, становится все более содержательным и многогранным». «Особенно высоко я ценю сложившиеся у нас с Вами дружеские, доверительные отношения, что позволяет находить оптимальные решения по всем актуальным вопросам двустороннего взаимодействия», - говорится в поздравлении главы украинского Правительства. Азаров также выразил надежду, что и в дальнейшем сотрудничество двух глав правительств будет развиваться успешно и плодотворно на благо государств и народов. Премьер-министр Украины пожелал также Путину счастья, добра и благополучия, дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо России. Справка. Глава правительства РФ Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург, РФ).