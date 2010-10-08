Сегодня Янукович придет на ток-шоу

В пятницу президент Виктор Янукович выступит в шоу "Шустер Live" на телеканале "Украина". Об этом сообщает пресс-служба канала. После интервью гости студии - Вячеслав Кириленко, Александра Кужель, Роман Илык, Сергей Власенко, Вадим Колесниченко и Леонид Грач - обсудят темы "Сколько нужно власти, чтобы изменить страну?" и "Какое государство строит Виктор Янукович?". Также во время трансляции состоится включение, посвященное годовщине дня рождения Джона Леннона, а также творчеству "The Beatles". Как известно, Янукович в пятницу пребывает с визитом во Франции.