Джонни Депп сразил школьников нарядом Джека Воробья

Голливудский актер Джонни Депп в образе капитана Джека Воробья посетил одну из школ в Лондоне. Артист навестил учеников начальной школы после того, как получил письмо от девятилетней Беатрис Дилэп, которая попросила знаменитого пирата помочь ей и ее товарищам поднять бунт против учителей. Ознакомившись с письмом Беатрис, Депп решил нанести визит в школу и познакомиться с автором послания. Актер явился в учебное заведение неожиданно. Когда Депп вошел в класс, он попросил представить ему автора письма с просьбой устроить бунт. Когда девочка подняла руку, он попросил выйти ее к доске, поприветствовал ее, однако отказался принимать участие в восстании против учителей. «Пожалуй, сегодня мы не будем бунтовать, потому что на улице меня караулит полиция», - заявил капитан Джек Воробей лондонским школьникам. Ученики, собиравшиеся пойти против своих наставников, сочли, что пират говорит дело и решили не бунтовать. В настоящее время в Лондоне идут съемки картины, получившей название «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Выход фильма запланирован на 2011 год. Помимо Джонни Деппа в работе над лентой также задействованы Пенелопа Крус, Иэн Макшейн и Джеффри Раш.