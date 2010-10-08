Ханне Северинсен обвинила Герман во лжи

Правозащитница Ханне Северинсен заявляет, что Анна Герман неправдиво утверждала, что Юлия Тимошенко приобрела для Северинсен квартиру в Киеве. Об этом говорится в открытом письме Северинсен, присланном "Украинской правде" в пятницу, 8 октября. "6 октября заместитель руководителя администрации президента Анна Герман на телеканале "News One" заявила, что партия Юлии Тимошенко купила квартиру для меня в Киеве", - говорится в письме. "Это абсолютно ошибочные утверждения, и я требую, чтобы госпожа Герман либо подтвердила это, предоставив какие-то доказательства, либо опубликовала официальное опровержение и извинение за распространение такой лжи", - требует Северинсен. Она объясняет, что квартира, которая, по словам Герман, принадлежит Северинсен, на самом деле, - место, где живет сестра ее подруги и где она останавливалась, чтобы "сохранить гостиничные траты". "Я воспринимаю такие заявления как попытку атаковать мою репутацию как бывшего содокладчика по Украине в Парламентской Ассамблее Совета Европы и как нынче независимого эксперта, а также бросить тень на нынешних содокладчиков и мониторинг Ассамблеи как таковой", - заявляет Северинсен. "Наверное, власть (Украины) не довольна последней резолюцией ПАСЕ и дебатами относительно функционирования демократических институтов в Украине, несмотря на то, что они официально требуют", - сказано в ее письме. "Я бы советовала госпоже Герман не тратить ее драгоценное время на распространение неправдивых утверждений обо мне, а сосредоточиться на резкой критике, которую содержит резолюция ПАСЕ, относительно сворачивания демократических свобод и прав человека, которые случались при президенте Януковиче", - заявляет Северинсен. Северинсен в свое время была содокладчицей по Украине в ПАСЕ. Потом была советником экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.