После секс-скандала Ляшко выгонят из БЮТ?

Нардепа якобы убедили в том, что видео появилось в интеренте благодаря Турчинову и Кожемякину В понедельник на заседании фракции БЮТ должны рассмотреть вопрос об исключении из ее состава нардепа Олега Ляшко. Об этом нам сообщил источник во фракции. По его словам, поводом для исключения может стать гомосексуальный скандал, разгоревшийся в среду. Напомним, в интернете появилось видео 17-летней давности, где Ляшко рассказывает следователю прокуратуры о своей гомосексуальной связи с высокопоставленным чиновником, которого он называет «Боря» (СМИ сообщают, что это может быть экс-замминистра внешнеэкономических связей Борис С., хотя тот нас уверил, что не знаком с Ляшко). По словам источника в БЮТ, позавчера люди Богдана Губского убедили Ляшко в том, что ролик появился в интернете стараниями лидеров БЮТ Александра Турчинова и Андрея Кожемякина, в связи с чем тот назначил на 12.00 четверга брифинг, где пообещал рассказать «всю правду». Однако брифинг был отменен буквально за пять минут до начала (как говорит источник, Олега переубедили: мол, видео — дело рук регионалов), а позже появился комментарий Ляшко: он называет видеозапись фальшивкой, которая стала возможна «благодаря техническому прогрессу». Однако вскоре появился комментарий следователя, а ныне — замглавы налоговой, Олега Матвеева (именно он на видео вел допрос): «Это видео было в материалах следствия, тогда относительно Ляшко Олега Валерьевича прокуратурой Киева расследовалось уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Он получил 5 лет, отбыл меньше половины и освобожден условно-досрочно». Ляшко — не единственный нардеп, которого могут исключить 18 октября. Во фракции БЮТ обнаружилось сразу четыре «предателя», которые регулярно голосуют вместе с коалицией. Причем речь идет о топ-бизнесменах фракции: владельце АвтоЗАЗа Тариэле Васадзе, владельце телеканалов М1 и М2 Николае Баграеве, совладельце «Брокбизнесбанка» Александре Буряке и компаньоне Богдана Губского Сергее Осыке.