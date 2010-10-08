Десятки людей обратились к врачам после речи Барака Обамы

Около 30 человек вынуждены были прибегнуть к помощи врачей после посещения выступления американского президента Барака Обамы в государственном университете города Боуи. Люди жаловались на головокружение и теряли сознание. Двое человек были доставлены в больницы. В итоге в университет прибыло множество машин скорой помощи. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация, большинству же человек медицинская помощь была оказана прямо на месте. Неизвестно точно, что стало причиной этого инцидента. Предположительно, это может быть связано с погодными условиями — выступление Обамы проходило на открытом воздухе, а в четверг в городе Боуи было довольно жарко, к тому же люди стояли в тесной толпе, вплотную друг к другу. Видимо, такие условия и послужили причиной их плохого самочувствия. Отметим, что это не первый инцидент, произошедший во время речи американского лидера. Так, в июне этого года в ходе выступления Обамы в одной из школ США ученик этого заведения не смог совладать с усталостью и заснул. Как сообщалось, школьник был так утомлен выпускными экзаменами, что погрузился в сон прямо во время монолога президента. Этот факт был зафиксирован телекамерами, а видео со спящим учеником было выложено в Интернет, где мгновенно стало популярным.