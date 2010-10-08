Кадыров подарил Путину на день рождения поющий фонтан и клуб "Путин"

В Грозном на площади имени Ахмата-Хаджи Кадырова накануне был открыт музыкальный фонтан, названный в честь премьер-министра России Владимира Путина, сообщает "Новый Регион". Глава Чечни Рамзан Кадыров, участвовавший в торжественной церемонии, заявил, что открытие фонтана приурочено к дню рождения Владимира Путина, который 7 октября отметил свое 58-летие. Кадыров не преминул вновь признаться в любви к главе правительства РФ. "Он является моим кумиром, так как благодаря его дальновидности и мудрости в Чеченскую Республику пришли мир и стабильность", - сказал чеченский лидер о Путине. Право перерезать символическую красную ленту было предоставлено молодым активистам патриотических клубов "Путин" и "Рамзан", говорится в сообщении пресс-службы правительства Чеченской Республики. Накануне в Чечне прошли массовые гуляния, "приуроченные ко дню рождения В.В. Путина", отмечается в сообщении. На центральном ипподроме Гудермеса состоялись скачки, приуроченные к этому событию. На мероприятии присутствовал Рамзан Кадыров. В первом заезде, посвященном дню рождения Путина, разыгрывался главный приз: Toyota Land Cruiser-200, за второе место призы составляли 500 тысяч рублей, 300 тысяч и 100 тысяч соответственно. Второй заезд был посвящен Дню города Грозного, третий - в честь Дня чеченской молодежи. Четвертый заезд посвятили Дню учителя, а пятый - открытию реконструированного Курчалоевского района, сообщает Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный". Также в пятницу по инициативе молодежных общественных организаций республики создан молодежный патриотический клуб "Путин". Кстати, соучредителем клуба "Путин" стал клуб "Рамзан", существовавший ранее. Таким образом, совместно с Чеченским региональным отделением движения "Молодая гвардия - Единая Россия" "Рамзан" сформировал "Путина". Это следует из заявления президента Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений И.Х.Дадалаева, опубликованного информационным агентством "Грозный-информ". Праздничные мероприятия прошли без происшествий, уверяют в правоохранительных органах республики. В 2008 году на день рождения президент Чечни Рамзан Кадыров решил переименовать одну из центральных улиц Грозного - проспект Победы - в проспект имени Владимира Путина. В окружении российского премьера к инициативе Кадырова отнеслись прохладно. "В целом, конечно, в России не принято называть именами действующих политиков какие бы то ни было объекты. Но такие решения принимаются властями субъекта и согласованию с центром не подлежат, так что это решение только Рамзана Кадырова. Сам же Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему. Он предпочитал бы, чтобы таких инициатив не было. Но и запретить их он тоже не может", - заявил тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков.