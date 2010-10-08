В КНДР подтвердили слухи о наследнике Ким Чен Ира

Высокопоставленный северокорейский чиновник подтвердил информацию о том, что наследником Ким Чен Ира на посту руководителя КНДР станет его младший сын Ким Чон Ын. О том, что Ким Чон Ын станет новым руководителем Северной Кореи, заявил член Политбюро Трудовой партии Кореи и вице-спикер Верховного народного собрания КНДР (северокорейский парламент) Ян Хен Соп. Слова чиновника прозвучали во время эксклюзивного интервью телеканалу APTN в Пхеньяне. Подробности беседы Ян Хен Сопа с журналистами не приводятся. Западные СМИ стали прочить Ким Чон Ына в наследники отца с тех пор, как появилась информация, что он был введен в ряд правящих структур страны, включая парламент, армию и ЦК Трудовой партии Кореи. Тем не менее, в Пхеньяне эти предположения опровергали, называя их «западной пропагандой». С опровержением слухов о передаче власти младшему сыну выступил даже сам Ким Чен Ир. Таким образом, Ян Хен Соп стал первым должностным лицом Северной Кореи, публично подтвердившим слухи о преемнике Ким Чен Ира.