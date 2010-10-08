Цимбалюк получила в подарок сердечко за тысячу долларов

Буйнов на съемочной площадке строго контролирует все процессы, связанные с его выступлением. На сцене певец может даже прикрикнуть на Инну Цимбалюк. Та не сопротивляется. «Саша давно на сцене – он знает, что делает, – сказала Инна. - Конечно, иногда неприятно и обидно до слез, но с другой стороны я доверяю ему. Он профессионал». Впрочем, как оказалось, строгим Александр бывает только на сцене. После эмоциональной репетиции, уже за кулисами, Буйнов неожиданно стал нежным по отношению к телеведущей. У гримерной он неожиданно достал из кармана пиджака цепочку с подвеской в виде сердечка и подарил ее Инне. «Ты сегодня была умничкой! Я вчера гулял по магазинам, присматривал себе гитару, –произнес Александр. – И на витрине соседнего магазина увидел этот кулон. Сразу вспомнил о тебе! Он такой же нежный, как и ты». За подарок Буйнов заплатил тысячу долларов. Заметим, на этих съемках была и жена певца – Елена. Но она не обращает внимания на флирт супруга. Напротив – не скупится на комплименты любимому.