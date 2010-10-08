Рианна выпустит книгу о себе

Рианна пополнила ряды артистов, которые выпускают о себе целые книги. Теперь на книжном рынке станет больше на одно издание о звезде. На этот раз на прилавки попадет своеобразное жизнеописание Рианны. Это будет красочный фотоальбом. В него вошли самые разные фото Рианны - от «закулисных» до концертных. В общем, всего в книге будет 144 страницы, и все с фотографиями звезды. Отметим, что Рианна, помимо прочего, занимается продвижением своего пятого альбома «Loud», а также снимается в фильме «Battleship».