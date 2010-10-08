Пэрис Хилтон стала мамой

У парня светской львицы Пэрис Хилтон есть семилетняя дочь, которой Пэрис старается быть настоящей мамой. Уже несколько месяцев скандальная наследница отелей Пэрис Хилтон встречается с новым бойфрендом Саем Вейтсом. Отношения у парочки, похоже, развиваются очень быстро. Пэрис не только ведет себя, как образцовая любимая, но еще и пытается быть хорошей мамой для Ши - семилетней дочери Сая. Пэрис с энтузиазмом возится с малышкой и задаривают ее подарками. И хотя Хилтон пока еще не стала девочке официальной приемной мамой, она не делает секрета из того, что ждет - не дождется, когда же Ши станет ее дочкой на законных основаниях. Девочка проводит время со своим отцом несколько раз в неделю - Сай так называемый "воскресный папа". Родная мама Ши когда-то работала официанткой в одном из ночных клубов, принадлежащих Саю (бойфренд Пэрис - совладелец нескольких злачных заведений Лас-Вегаса). "Сай никогда не забывает о своей дочери, - рассказал источник .- И он пытается сочетать свои родительские обязанности со своей всерастущей привязанностью к Пэрис".