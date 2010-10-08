Муж Кейт Мосс снял фильм

Музыкант Джейми Хайнс, фронтмен группы The Kills и любимый Кейт Мосс, дебютировал как режиссер. Пятиминутный фильм под названием Journey посвящен моде и снят мужем Кейт Мосс в сотрудничестве с Томом Беарде. В картину не вошли кадры, которые Джейми снимал возле дома своей музы. Пара поженилась в августе этого года. Интересно, какие новые творческие подарки готовит Хайнс для Кейт? Напомним, 36-летняя Кейт решила завязать с разгульным образом жизни. Недавно модель и Джейми Хайнс приняли решение о покупке дома в небольшом селе. Особняк с пятью спальнями за 1,5 миллиона долларов понравился этой паре с первого взгляда. Рядом с домом цветет огромный виноградник.