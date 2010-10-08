Сафин устроил погоню за преступником

В машину друга теннисиста врезался неизвестный автомобиль. Сафин устроил погоню и нагнал нарушителя возле его дома На днях экс-первая ракетка мира Марат Сафин с друзьями, поиграв в футбол, возвращались на четырех машинах. Неожиданно "Рэндж Ровер", двигавшийся по встречной полосе, развернулся через две сплошные прямо перед машинами спортсменов и врезался в идущий впереди автомобиль друга Сафина. Марат, ехавший следом, смог избежать аварии. У авто его друга оказались разбиты левое переднее крыло, бампер и фара. Сразу после столкновения водитель джипа, не останавливаясь, на глазах нескольких свидетелей быстро скрылся с места аварии. Не теряя ни минуты, Сафин помчался за ним. На Ходынском бульваре внедорожник свернул на территорию охраняемого двора. Охрана, пропустив "Рэндж Ровер", закрыла шлагбаум прямо перед капотом авто Марата. Остановившись возле дома, водитель внедорожника вышел из машины и принялся скручивать задние номера на глазах у чемпиона. Разговаривать со спортсменом, стоящим за воротами, нарушитель не захотел и поспешил удалиться. В итоге Сафин дал прибывшим сотрудникам ГИБДД все необходимые показания.