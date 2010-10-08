Мэра Алушты задержали за превышение полномочий

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Наталья Бояркина, Щербина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса «превышение служебных полномочий». «Уголовное дело было возбуждено 4 октября прокуратурой Крыма и расследуется прокуратурой Симферополя», - сказала Бояркина. Щербина вновь баллотируется в мэры Алушты от партии «Союз» на выборах 31 октября. Напомним, 13 июня 2008 года мэр Алушты Владимир Щербина и его заместитель Вадим Попов были задержаны в Алуште по подозрению в получении взяток. 14 августа Печерский районный суд Киева Печерский райсуд принял решение освободить их под подписку о невыезде. Постановление о возбуждении уголовного дела было отменено.