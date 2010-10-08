Вместо себя Янукович пришлет на ток-шоу Шустера свое видео

Выступление Виктора Януковича в программе "Шустер Live" состоится не в прямом эфире, а в записи. Об этом сообщают информированные источники "Украинской правды" в администрации президента. По его словам, глава государства отказался принимать участие в прямом эфире программы. Его пресс-служба предложила ведущему Савіку Шустеру запись участия президента в передаче. Вместе с тем именно интервью проходило не в помещении "Шустер Live", а в здании администрации президента. Это первый случай, когда Шустер будет выдавать в прямой эфир "Шустер Live" интервью в записи. А Виктор Янукович - единственный украинский политик, для которого сделано такое исключение.