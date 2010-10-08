Джонни Деппа назвали самой влиятельной звездой

Американский еженедельник Entertainment Weekly (EW) опубликовал список 50 самых влиятельных звезд шоу-бизнеса. Рейтинг появился в свежем номере журнала, который вышел в пятницу, 8 октября. На официальном сайте издания этот хит-парад не опубликован, однако на форуме киносайта Internet Movie Database список приведен полностью. Так, самой влиятельной знаменитостью 2010 года по версии EW стал голливудский актер Джонни Депп, на втором месте разместилась популярная певица Леди Гага. Замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри. Помимо этих звезд в рейтинг наиболее влиятельных персон мира шоу-бизнеса попали телеведущий Саймон Коуэлл (4-е место), Сандра Баллок (7-е место), Анжелина Джоли (12-е место), Брэд Питт (14-е место), Хью Лори (30-е место), Джулия Робертс (34-е место) и многие другие. С полным списком влиятельных знаменитостей можно ознакомиться здесь. Журнал Entertainment Weekly начал составлять подобные рейтинги в 1990-х годах. При работе над этим хит-парадом редакторы издания учитывают не только заработки звезд, но и их нынешнее положение в индустрии развлечений и степень их влияния на положение дел в современном шоу-бизнесе.