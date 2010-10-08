Жена нобелевского лауреата намерена добиться освобождения мужа

Жена китайского диссидента Лю Саяобо, ставшего сегодня обладателем Нобелевской премии мира, выразила надежду на его скорое освобождение из тюрьмы В конце прошлого года Лю Сяобо был приговорен в Китае к 11-летнему заключению «за призывы к свержению государственного строя». Супруга обладателя Нобелевской премии надеется, что давление на власти КНР со стороны международного сообщества может помочь в его освобождении, передает Газета.ru. Власти Германии уже обратились с призывом освободить Сяобо из тюрьмы. Также с требованием освободить диссидента выступил духовный лидер Тибета Делай-лама. В то же время официальный представитель МИД КНР Ма Чжосюй назвала присуждение Нобелевской премии мира диссиденту Лю Сяобо цинизмом. Она также отметила, что данное «награждение негативно отразится на отношениях Китая и Норвегии».