Жены Клинтона и Блэра раздадут женщинам 150 млн. телефонов

Госсекретарь США Хиллари Клинтон, супруга бывшего президента Билла Клинтона, и жена экс-премьера Великобритании Тони Блэра Шерри запустили программу GSM Association, цель которой - обеспечить более 150 млн. женщин мобильными телефонами Программа GSMA mWomen должна за три года ликвидировать разрыв в обеспеченности мобильной связью мужчин и женщин. Она подразумевает разработку как женских аппаратов, так и специальных выгодных тарифов. Уже 17 крупнейших операторов мобильной связи и несколько технологических корпораций заявили о поддержке проекта. На мероприятии по поводу запуска программы Хиллари Клинтон рассказала о конкретных инициативах проекта. Одна из них - «Мобильная справедливость» - призвана помочь женщинам в Конго бороться с сексуальным насилием. Для стран Африки было разработано специальное приложение, с помощью которого беременная женщина может оплатить медицинскую помощь во время родов, передает РИА Новости. В рамках программы организуются также образовательные семинары для мужчин о преимуществах мобильных телефонов для женщин. «Они помогают ликвидировать неграмотность и развивать здравоохранение. Они также могут помочь женщинам развивать бизнес и добиваться финансовой независимости», - сказала Шерри Блэр. По данным исследования GSMA, более половины женщин-бизнесменов в развивающихся странах зарабатывают больше денег благодаря мобильным телефонам. Кроме того, 93% женщин чувствуют себя безопаснее, а 85% - более независимыми, если у них есть мобильный телефон. В странах Центральной Африки среди обладателей сотового телефона женщин на 23% меньше, чем мужчин. Этот показатель достигает 24% на Ближнем Востоке и 37% - в Южной Азии. Всего же в развивающихся странах женщин, которые никогда не имели мобильного телефона, на 300 миллионов больше, чем мужчин.