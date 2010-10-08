Лужков снова уезжает на отдых в Австрию

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков сегодня вечером планирует вылететь в Австрию, где уже провел неделю перед своей отставкой По словам источника, знакомого с планами бывшего московского градоначальника, «эта поездка продиктована необходимостью решить ряд проблем, связанных с частной жизнью Лужкова», передает Газета.Ru. Он отметил, что Лужков намерен вернуться в Москву примерно через десять дней. Ранее его друг, певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон сообщил, что Лужков собирается еще раз отдохнуть, а потом уже строить планы на будущее. Как известно, из последнего отпуска экс-мэр Москвы вернулся буквально накануне отставки – 26 сентября. С 1 октября Лужков назначен деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. -------------------------------------------------------------------------------- Напомним, 28 сентября президент РФ Дмитрий Медведев отправил Юрия Лужкова в отставку с поста мэра Москвы в связи с утратой доверия. Лужков также вышел из партии «Единая Россия». В настоящее время обязанности московского градоначальника временно исполняет бывший заместитель Лужкова Владимир Ресин. Он на днях вступил в ряды «Единой России», и российские СМИ назвали его одним из кандидатов на место Лужкова. Сейчас «Единая Россия» на правах партии, победившей на выборах в Мосгордуму, проводит консультации по кандидатурам на пост мэра. В субботу, 9 октября, единороссы представят свой список кандидатов президенту, который выберет одну кандидатуру и внесет ее на утверждение в городской парламент.