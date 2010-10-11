Путин остался доволен эротическим подарком студенток МГУ

Премьер-министру России Владимиру Путину понравился календарь с эротической фотосессией, который подготовили ему студентки факультета журналистики Московского государственного университета к 58-му дню рождения Об этом рассказал пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путину откровенный календарь импонирует больше, чем снявшиеся в строгой одежде девушки с острыми политическими вопросами. Первый календарь был отпечатан, а второй только размещен в Интернете. «И те, и другие девушки занимают активную жизненную позицию. Главное, чтобы это не сказывалось на учебном процессе и на успеваемости», - цитирует Пескова Life News. Но все-таки он добавил: «Но первые девушки, конечно, импонируют больше», намекая на реакцию главы правительства на подарки. Серьезные девушки с острыми вопросами не испортили настроение имениннику. Юристы, в свою очередь, отмечают, что студентки, напечатавшие большим тиражом эротический календарь и не скрывающие, что желают на этом заработать, могут предстать перед судом за незаконное использование образа премьер-министра. Однако Песков намекнул, что Путин на девушек не обиделся: «Как такового образа премьер-министра они не использовали. И, кстати, я бы призвал не экзальтировать эту историю».