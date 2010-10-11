Запрещенные фото Джексона продадут с аукциона

Фотографии короля поп-музыки, Майкла Джексона, которые еще никто никогда не видел, скоро будут выставлены на аукционе. 13 декабря Pierre Bergé & Associés проведет эксклюзивный аукцион фотографий певца, сделанных фотографом Арно Бани. Эти фотографии были сделаны в далеком 1998 году, когда Джексон записывал свой альбом Invincible. Он нанял Бани для того, чтобы подобрать стиль обложки альбома. Фотосъемка проходила в Париже в течение нескольких дней на складе. Согласно сообщениям, результаты этой фотосессии были "настолько дерзкие, что звукозаписывающая компания забраковала весь проект и предала забвению все снимки". Главной достопримечательностью этого аукциона будет фотография под названием "Сфинкс". Именно ее Майкл хотел использовать в качестве обложки.