Вещдоки по отравлению Ющенко "смыли в канализацию"

Следствие по делу об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко настаивает на проведении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы, только не в зарубежных лабораториях, а в одном из экспертных учреждений Украины. Это связано с тем, что результаты исследований на наличие диоксина в организме Ющенко, проведенных в Бельгии, Германии и Великобритании, существенно отличаются между собой, а образцы крови, пробирки и другие вещественные доказательства, которые должны были приобщить к материалам дела, уничтожили пять лет назад. Об этом «Сегодня» сообщили информированные источники в СБУ, чьи офицеры вместе с сотрудниками Управления госохраны «смыли вещдоки в канализацию в здании тогдашнего Секретариата президента на Банковой». Мы попросили подтвердить или опровергнуть данную информацию надзирающего за этим делом заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. «Действительно, как установлено следствием, анализы крови Ющенко в конце 2005 года были уничтожены способом, о котором вы спрашиваете, — ответил Кузьмин «Сегодня». — Один из образцов лично экс-президенту передал охранник УГОУ в сентябре нынешнего года. Поэтому в целях объективного расследования мы и предложили экс-президенту повторно пройти экспертизу на наличие диоксина в его крови». На предложение вновь сдать анализы Ющенко пока не ответил ни да, ни нет.