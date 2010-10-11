Жену нобелевского лауреата посадили под домашний арест

Супруга лауреата Нобелевской премии мира за 2010 год Лю Сяобо Лю Ся помещена под домашний арест, сообщили американские правозащитники. Такое решение китайских властей последовало после того, как супруга нобелевского лауреата посетила его в тюрьме, где правозащитник отбывает многолетний срок, и сообщила о вручении ему престижной премии. Комментариев от китайских властей пока не последовало. Лю Сяобо, отбывающий у себя на родине 11-летний тюремный срок за "подстрекательство к свержению государственной власти", начал активную правозащитную деятельность еще в 1980-х годах. Он принимал участие в протестах на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, за что впервые попал в тюрьму. Впоследствии он провел три года в трудовых лагерях. В очередной раз диссидент был заключен под стражу в декабре 2008 года, после того как подписал так называемую "Хартию 08" - манифест китайской интеллигенции в поддержку всеобщих прав человека.