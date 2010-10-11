Могилев обещает строго наказать одесского гаишника-убийцу

Пьяному гаишнику, сбившему насмерть двоих людей в Одесской области, "светит" 10 лет заключения Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев поручил полностью разобраться в обстоятельствах ДТП в Одесской области, где погибли двое людей, еще трое получили ранения. Как сообщили в пресс-службе ГАИ МВД Украины, стали известны дополнительные детали ДТП. Как оказалось, 21-летний сотрудник Госавтоинспекции был пьян. В его крови медики обнаружили 0,8 промилле при максимальных допустимых 0,2. В сообщении сказано, что милиционер успел проработать в ГАИ чуть больше года. За это время он успел получить строгий выговор за нарушения в работе. Но выводов не сделал, так что уже в октябре его предупредили о должностном несоответствии, после чего он подал рапорт об отставке. В связи с этим служебное удостоверение у него было изъято. Министр напомнил подчиненным, что человек, который одел на себя погоны, автоматически принимает на себя ответственность на несколько порядков большую, чем у других членов общества. "И наказание за игнорирование норм Закона, соответственно, будет намного строже", - подчеркнул А.Могилев. Экс-милиционер задержан. В милиции отметили, что ему грозит до 10 лет тюрьмы.