Российский канал назвал Лукашенко психопатом

11 октября 2010, 12:20

Первый канал российского телевидения снова включился в информационную борьбу против белорусского президента Александра Лукашенко. 10 октября в итоговой программе «Время» вышел репортаж, который повторил те обвинения, которые уже звучали на российском ТВ в адрес главы Беларуси, и в заключение приписал Лукашенко психическое заболевание - мозаичную психопатию. По словам репортеров Первого канала, личностные особенности Лукашенко оценивал врач-психолог Дмитрий Щигельский. При этом, как выяснилось, он обнаружил «ряд признаков, характерных как для параноидного расстройства при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, подозрительности, неспособности к переживанию вины. Лукашенко страдает мозаичной психопатией, то есть заболеванием, которым страдали Иосиф Сталин и Адольф Гитлер». Доктор психологических наук Варвара Моросанова дорисовала психологический портрет Лукашенко, приписав ему агрессию по отношению к ближайшему окружению и садистские наклонности. Стоит отметить, что Первый канал таким образом фактически продублировал фильм канала НТВ «Крестный батька-3», вышедший в эфир еще в середине августа. В нем также приводились выдержки из заключения психиатра Дмитрия Щигельского, поставившего диагноз белорусскому правителю еще десять лет назад. Далее диагноз комментировали специалисты московского Института психиатрии имени Сербского. Кроме того, Первый канал припомнил и другие обвинения, звучавшие во всех четырех частях «Крестного батьки»: и исчезновения людей, и экономический рост за счет российского бюджета, и некорректная критика в адрес российского руководства. Предыдущая критика с экрана Первого канала звучала фактически из уст белорусских оппозиционеров и касалась правовых вопросов, то есть бездействия правоохранительных органов по поводу исчезновения людей. Тогда же российские политики критиковали допуск грузинского лидера Михаила Саакашвили на белорусское телевидение. Однако настолько скандальных обвинений в адрес Лукашенко с Первого канала до сих пор не звучало. Таким образом, этот репортаж стал еще одним залпом по белорусскому руководству. Впрочем, новых обвинений уже не звучит, зато активно муссируются старые. Этот сюжет только подтверждает предположение экспертов, которые указывают на то, что белорусская сторона пошла на сглаживание конфликта, однако в России уже не собираются отступать. В минувшую среду белорусский лидер сделал примирительный жест, поздравив премьера РФ Владимира Путина с днем рождения. Одновременно белорусские депутаты призвали сделать все, чтобы «отношения между двумя странами не вышли из конструктивного русла». В свою очередь до этого в среду Госдума приняла официальное заявление, в котором осудила поведение белорусских властей как подрывающее отношения между РФ и Беларусью. В пятницу на НТВ вышел фильм «Крестный батька-4», а в воскресенье с очередной критикой выступил Первый канал.

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