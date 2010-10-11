Шпионка Анна Чапман устроилась на работу в банк

Фигурантка российско-американского шпионского скандала Анна Чапман работает в Фондсервисбанке в должности советника президента банка по инвестициям и инновациям. Об этом говорится в официальном пресс-релизе финансовой организации. «В лице банка госпожа Чапман нашла, как мы надеемся, надежного партнера в осуществлении ряда своих проектов, а банк обрел исключительно креативного и, что также важно, разносторонне подготовленного сотрудника, действительно озабоченного судьбой России, проблемами совершенствования отечественной промышленности», - отмечается в сообщении Фондсервисбанка. В организации Чампан предложили свободный график посещения, поскольку банк не является единственным местом ее работы. Сколько именно будет получать Чампан в банке, не сообщается. В конце прошлой недели Чампан появилась на казахстанском космодроме Байконур, чтобы пожелать удачного полета российско-американскому экипажу космического корабля «Союз ТМА-М». В СМИ появились сообщения, что Чампан прилетела на Байконур в качестве советника президента Фондсервисбанка Александра Воловника, однако вплоть до 11 октября в банке официально не комментировали эти сообщения. «В наш Банк Анну Васильевну привели весьма интересные, на наш взгляд, темы, касающиеся инноваций в сфере информационных технологий (А.В. Чапман в данный момент работает над книгой о новых возможностях интернет-ресурсов). Заслуживает всяческой поддержки и культурологический проект госпожи Чапман А.В., связанный с освоением космического пространства. Следствием чего и явилась недавняя поездка Анны Васильевны на Байконур», - сообщили в Фондсервисбанке. Анна Чапман является одной из десяти шпионов, пойманных в США в конце июня текущего года. В июле Чапман была депортирована в Россию вместе с остальными задержанными. В обмен российская сторона передала американским властям четырех человек, обвинявшихся в РФ в шпионаже в пользу США и Великобритании.