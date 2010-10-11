Американцы одинаково оценили работу Обамы и Буша

Жители США больше не считают, что Барак Обама лучше справляется с обязанностями президента, чем его предшественник на этом посту Джордж Буш-младший. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного CNN/Opinion Research Corporation. Респондентам был задан вопрос, кто, по их мнению, лучший президент - Обама или Буш? 47 процентов участников опроса сообщили, что считают, что действующий президент лучше справляется со своими обязанностями, чем его предшественник. Бушу-младшему отдали предпочтение 45 процентов респондентов. В 2009 году, когда проводился аналогичный опрос, американцы отдавали явное предпочтение действующему президенту. Обама тогда набрал на 23 процента голосов больше, чем Джордж Буш. При этом американцы по-прежнему уверены, что сделали правильный выбор на президентских выборах в 2008 году, считает руководитель службы исследования общественного мнения CNN Китинг Холланд. Лишь 42 процента респондентов заявили, что проигравший выборы кандидат-республиканец Джон Маккейн стал бы лучшим президентом, чем Барак Обама. Действующего президента, отвечая на этот вопрос, предпочли 50 процентов респондентов.