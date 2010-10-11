Кадыров считает себя самым доступным руководителем в мире

Глава Чечни отметил, что он каждый день находится среди людей и умеет с ними общаться. Он также опроверг утверждения о том, что в Чечне нет демократии. В Чечне есть демократия, а жесткий стиль управления необходим для сегодняшней Чеченской республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров. «Я - самый доступный руководитель на свете ... Каждый день нахожусь среди людей, они имеют возможность непосредственно со мной общаться, говорить о своих проблемах», - заявил Кадыров. «Меня часто упрекают в излишней жесткости управления регионом, с точки зрения благополучной Германии, может быть, в этом есть доля истины, однако для сегодняшней Чеченской Республики только такой стиль управления является приемлемым», - заявил Кадыров. Он пояснил, что после разрушительной войны на повестку дня встали вопросы безопасности, борьбы с похищениями людей, искоренение преступлений против человека – «как со стороны бандитов, так и со стороны военных формирований». «Думаю, что в основном мне это удалось, я имею в виду жесткое отношение к выполнению моих поручений чиновниками и ответственными лицами ... Тут, как говорится, сделал - молодец, не сделал - твоих услугах больше не нуждаемся», - рассказал Кадыров. Он также отметил, что придерживается жесткой политики в отношении членов незаконных вооруженных формирований. «В свое время им была предложена амнистия. Те, кто принял ее, живут в своих семьях, работают, служат в правоохранительных органах, несут на должном уровне свою службу», - отметил глава республики. «Проблема безопасности - это приоритет любой политики, а политика в таких вопросах не может быть «мягкие»: с теми, кто пускает в ход оружие против мирного населения, разговор может быть только жесткой, и я уверен, что такие методы нисколько не противоречат принципам демократии», - резюмировал Кадыров. Он также опроверг утверждения о том, что в Чечне нет демократии. «Это абсолютно не так, только мы никогда не позволим под лозунгами лжедемократии творить зло, расшатывать ситуацию», - пояснил он. Напомним, в сентябре Кадырова по его собственной инициативе лишили его титула «президент», поскольку «в России только один государственный деятель имеет право называться президентом».