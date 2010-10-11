Заворотнюк устроила скандал на вручении премии «Пара года»

Анастасия Заворотнюк едва не осталась без обилия подарков, которыми одаривали приглашенных артистов на вручении премии «Пара года». Актриса вместе с супругом Петром Чернышевым, последний раз появлявшиеся в свете в середине мая, так увлеклись общением с прессой, что пропустили момент, когда организаторы рассаживали почетных гостей за столики. Пройдя в банкетный зал, Настя с мужем нашли там Дмитрия Диброва с юной женой Полиной, Владимира Преснякова с Наташей Подольской и множество других знакомых, а вот свободных мест рядом с ними там не оказалось. Немного растерявшись, Заворотнюк огляделась по сторонам и, с крайне недовольным лицом взяв супруга за руку, направилась к выходу. Лишь спустя пару минут организаторы не досчитались будущих лауреатов, завоевавших титул в номинации «Глянец» и сломя голову пустились спасать ситуацию. «Анастасия оказалась достаточно сговорчивым человеком, - рассказала представитель организаторов Елена. - Сначала она, конечно, выразила свое недовольство достаточно в резкой форме, но потом сменила гнев на милость и вернулась в зал на подготовленные к этому времени места». Заворотнюк не пришлось ни на секунду пожалеть о принятом решении, ведь на сцене всех от души развлекал ведущий церемонии Игорь Верник, который лишь за пару часов до мероприятия прилетел из Киева. «Игорь, спасибо тебе! Ты спас этот вечер», - в конце мероприятия восхитился певец Алексей Чумаков, которому пришлось в какой-то момент оправдываться со сцены за постоянно откладывающуюся свадьбу с Юлей Ковальчук. «Нам и так хорошо», - поддержала возлюбленного Юля, за что получила одобрительные выкрики из зала от Алексея Ягудина, который так же не спешит официально оформлять отношения с матерью своей дочки Лизы Татьяной Тотьмяниной. Верник не смог обойти стороной и обладательницу титула «Мисс Вселенная-2002» Оксану Федорову, которая немного опоздала к началу награждения. «Пускай Басков подольше сидит в своих «заграницах», у меня тогда шансов будет больше», - развеселился Игорь.