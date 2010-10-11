Тимати подарил любимой авто за 300 тысяч евро

Рэппер Тимати в честь примирения с девушкой Милой подарил ей автомобиль, похожий на летающую тарелку. Известный рэпер Тимати, который никогда не скупился на подарки своим многочисленным возлюбленным, в очередной раз поразил окружающих. Свою любовь и преданность Мили, трехлетний роман с которой лишь недавно открылся публике, он доказал, подарив своей девушке по случаю примирения машину стоимостью в 300 тысяч евро. Не секрет, что в собственном автопарке рэппера уже около десяти машин. Для любимой же он решил выбрать что-то особенное, такое же, как она сама. Блестящий в свете ночной иллюминации автомобиль с первого взгляда поразил воображение Милы и заставил окончательно забыть о недавней ссоре с Тимой. "Вы, наверное, не смогли понять, что это за машина, потому что она похожа на летающую тарелку, - смеется Тимати - Она такая единственная в России". Как стало известно, на днях из Германии Тимати доставили хромированный автомобиль Audi R8 V10 Spider - кабриолет с мягкой откидной крышей. "Тачка просто нереальная! Мой малыш не перестает меня баловать", - восхитилась Мила. Хотя Мила за руль садиться не спешит. Когда Тимати рядом, обворожительная брюнетка с комфортом разместиться в пассажирском кресле и довериться любимому.